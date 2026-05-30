Кличко получил признание во Франции – сын легендарного боксера вошел в когорту лучших

Украинский баскетболист Максим Кличко попал в число лучших игроков в одном из европейских чемпионатов. Игрок уже завершил свои выступления в этом турнире.

Максим Кличко, который является сыном бывшего чемпиона мира по боксу и мэра Киева Виталия Кличко, попал в престижную подборку игроков. Об этом сообщили ресурсы Федерации баскетбола Украины.

Как отметили украинца?

21-летний баскетболист вошел в символическую сборную молодежного чемпионата Франции. В течение сезона 2025/26 он выступал там за команду Монако U21. За это время наш земляк провел в составе своего коллектива 25 из 30 возможных матчей.

У Максима в активе в среднем 26,5 минут на паркете за игру. Его показатели составили 15,0 очка, 7,5 подбора и 1,7 передачи за матч. Отметим, что Монако U21 завершило сезон на четвертой строчке турнирной таблицы.

Что дальше для Кличко?

С нового сезона молодой баскетболист переберется в США. Там он будет играть на молодежном уровне, в команде Университета Восточной Каролины. Его новый клуб выступает в первом дивизионе NCAA, что является высшей ступенью в системе американского студенческого баскетбола.

Такой выбор может открыть Максиму путь в НБА. Дело в том, что после завершения следующего сезона украинцу будет 22 года. По регламенту его кандидатура автоматически попадет на драфт лиги – ежегодный процесс, когда клубы главной лиги США и Канады поочередно выбирают молодых игроков.

Если Кличко не получит в 2027 году контракт от одного из клубов сильнейшей лиги США и Канады, то у него будет возможность продолжить выступления на университетском уровне.