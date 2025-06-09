Сын Кличко откровенно рассказал, как советы отца ведут его к вершине

Сын украинского боксера Виталия Кличко решил строить спортивную карьеру в баскетболе. Максим Кличко дал большое интервью сайту "Чемпион".

Украинский баскетболист Максим Кличко поделился, влияет ли на него спортивный опыт отца Виталия и дяди Владимира. Он рассказал, как их примеры и советы помогают ему в собственной карьере, пишет 24 канал со ссылкой на "Чемпион".

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Сын Кличко о помощи отца и дяди

Максим рассказал, что Виталий и Владимир помогают ему во всем: менталитет, работа в тренажерном зале, правильное питание, что делать в случае травмы, могут подсказать и поддержать в любой ситуации. Он сказал, что семейный опыт играет в этом важную роль.

Их примеры и советы помогают настраиваться на матчи. Вся семья меня поддерживает. Мы мечтаем, что после завершения войны, все смогут собраться на трибунах вместе и увидеть игру сборной Украины с моим участием,

– рассказал Максим Кличко.

Напомним, что Максим Кличко пришел в баскетбол в возрасте 16 лет. Сначала Максим играл за университетские команды в США. А потом переехал в Европу.

Осенью 2024 года Кличко-младший присоединился к молодежному составу Монако. По итогам сезона Максим стал призером Молодежной лиги Франции.