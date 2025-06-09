Український баскетболіст Максим Кличко поділився, чи впливає на нього спортивний досвід батька Віталія та дядька Володимира. Він розповів, як їхні приклади та поради допомагають йому у власній кар’єрі, пише 24 канал з посиланням на "Чемпіон".

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Син Кличка про допомогу батька та дядька

Максим розповів, що Віталій та Володимир допомагають йому у всьому: менталітет, робота у тренажерній залі, правильне харчування, що робити у випадку травми, можуть підказати й підтримати у будь-якій ситуації. Він сказав, що сімейний досвід відіграє у цьому важливу роль.

Їхні приклади та поради допомагають налаштовуватися на матчі. Уся сім’я мене підтримує. Ми мріємо, що після завершення війни, усі зможуть зібратися на трибунах разом і побачити гру збірної України з моєю участю,

– розповів Максим Кличко.

Нагадаємо, що Максим Кличко прийшов у баскетбол у віці 16 років. Спочатку Максим грав за університетські команди у США. А згодом переїхав до Європи.

Восени 2024 року Кличко-молодший приєднався до молодіжного складу Монако. За підсумком сезону Максим став призером Молодіжної ліги Франції.