Это большой аванс, – сын Виталия Кличко о сравнении со знаменитым отцом
Младший сын чемпиона мира по боксу Виталия Кличко продолжил дело отца. Однако талантливый юноша выбрал для себя не бокс, а игровой вид спорта.
Максим Кличко стремительно ворвался в украинский баскетбол. За год он успел пройти путь от молодежной в национальную сборную, пишет 24 Канал со ссылкой на ФБУ.
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Попал в сборную Украины не из-за фамилии
19-летнего центрового часто сравнивают со знаменитым отцом и ожидают больших свершений в спорте. Максим признался, что для него это дополнительная ответственность и мотивация.
Я очень рад, что меня сравнивают с отцом в контексте спорта – это большой аванс для меня, ведь я еще не на том уровне. Эти параллели с отцом для меня – это мотивация, и я рад, что смог себе доказать, что умею играть и что я в сборной не из-за фамилии,
– отметил Максим.
Также Кличко-младший сообщил, что его отец внимательно следит за карьерой и не пропускает матчи сборной Украины по баскетболу. Кроме того, Максима очень поддерживает его дядя.
"Отец просматривал все наши матчи на чемпионате Европы U-20 и видел нашу игру против Португалии. Всегда меня поддерживает, и я очень рад, что у меня есть большой спортсмен в семье. Даже два таких спортсмена, которые могут мне подсказать много вещей, в частности относительно травм, и поделиться своим опытом.
После моего дебюта они сказали, что гордятся мной и чтобы я продолжал в том же духе. Поэтому так, мой дядя Владимир тоже следит за моей карьерой и дает много советов", – сказал Максим Кличко.
Стремительная карьера сына Кличко
- Отметим, что Максим Кличко начал играть в баскетбол в 16-летнем возрасте. Он не вызывался в юношеские сборные Украины, а сразу дебютировал за молодежную команду. Летом 2024 года принял участие в чемпионате Европы U-20 в дивизионе В.
- 24 февраля 2025 года Максим сыграл дебютный матч за национальную сборную Украины по баскетболу. Резервист французского Монако появился на площадке в поединке квалификации чемпионата Европы-2025 против Португалии (88:60). За 9 минут он набрал 7 очков и сделал 2 подбора.