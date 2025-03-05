Это большой аванс, – сын Виталия Кличко о сравнении со знаменитым отцом

Младший сын чемпиона мира по боксу Виталия Кличко продолжил дело отца. Однако талантливый юноша выбрал для себя не бокс, а игровой вид спорта.

Максим Кличко стремительно ворвался в украинский баскетбол. За год он успел пройти путь от молодежной в национальную сборную, пишет 24 Канал со ссылкой на ФБУ.

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Попал в сборную Украины не из-за фамилии

19-летнего центрового часто сравнивают со знаменитым отцом и ожидают больших свершений в спорте. Максим признался, что для него это дополнительная ответственность и мотивация.

Я очень рад, что меня сравнивают с отцом в контексте спорта – это большой аванс для меня, ведь я еще не на том уровне. Эти параллели с отцом для меня – это мотивация, и я рад, что смог себе доказать, что умею играть и что я в сборной не из-за фамилии,

– отметил Максим.

Также Кличко-младший сообщил, что его отец внимательно следит за карьерой и не пропускает матчи сборной Украины по баскетболу. Кроме того, Максима очень поддерживает его дядя.

"Отец просматривал все наши матчи на чемпионате Европы U-20 и видел нашу игру против Португалии. Всегда меня поддерживает, и я очень рад, что у меня есть большой спортсмен в семье. Даже два таких спортсмена, которые могут мне подсказать много вещей, в частности относительно травм, и поделиться своим опытом.

После моего дебюта они сказали, что гордятся мной и чтобы я продолжал в том же духе. Поэтому так, мой дядя Владимир тоже следит за моей карьерой и дает много советов", – сказал Максим Кличко.

Стремительная карьера сына Кличко