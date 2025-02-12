Украинский центровой присоединился к "озерным" на правах свободного агента, сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети Лос-Анджелес Лейкерс. Детали сделки между сторонами неизвестны.

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Третий украинец в истории "Лейкерс"

Для 31-летнего баскетболиста этот переход стал вторым за несколько дней. В дедлайн периода обменов в НБА он стал частью 3-стороннего обмена и сменил Сакраменто Кингз на Вашингтон Уизардз.

Однако за столичную команду Алексей не провел ни одного матча. "Уизардз" не рассчитывали на него и отчислили, поэтому украинец стал свободным агентом.

В то же время в "Лейкерс" сорвалось подписание центрового Шарлотт Горнетс Марка Уильямса из-за проблем во время медицинского обследования. Поэтому "озерники" обратили свое внимание на рынок свободных агентов и остановили свой выбор именно на баскетболисте сборной Украины.

К слову. Алексей Лень стал третьим украинским игроком в истории Лос-Анджелес Лейкерс. До этого за этот клуб выступали Станислав Медведенко и Святослав Михайлюк.

Отметим, что следующий матч "Лейкерс" сыграют 13 февраля против команды еще одного украинца Святослава Михайлюка – Юта Джаз. "Сине-желтое" дерби начнется в 4:00 по киевскому времени.