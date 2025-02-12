Український центровий приєднався до "озерних" на правах вільного агента, повідомляє 24 Канал із посиланням на соцмережі Лос-Анджелес Лейкерс. Деталі угоди між сторонами невідомі.

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Третій українець в історії "Лейкерс"

Для 31-річного баскетболіста цей перехід став другим за декілька днів. У дедлайн періоду обмінів в НБА він став частиною 3-стороннього обміну та змінив Сакраменто Кінгз на Вашингтон Візардз.

Однак за столичну команду Олексій не провів жодного матчу. "Візардз" не розраховували на нього й відрахували, тож українець став вільним агентом.

Водночас у "Лейкерс" зірвалося підписання центрового Шарлотт Горнетс Марка Вільямса через проблеми під час медичного обстеження. Тож "озерники" звернули свою увагу на ринок вільних агентів і зупинили свій вибір саме на баскетболістові збірної України.

До слова. Олексій Лень став третім українським гравцем в історії Лос-Анджелес Лейкерс. До цього за цей клуб виступали Станіслав Медведенко та Святослав Михайлюк.

Зазначимо, що наступний матч "Лейкерс" зіграють 13 лютого проти команди ще одного українця Святослава Михайлюка – Юта Джаз. "Синьо-жовте" дербі розпочнеться о 4:00 за київським часом.