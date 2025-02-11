У цьому матчі у складі господарів уперше зіграв словенський баскетболіст Лука Дончич, який на початку лютого став учасником сенсаційного обміну з Даллас Маверікс на Ентоні Девіса. Розігруючий захисник відновився після травми та вийшов на майданчик у стартовій п'ятірці.

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Як пройшов дебют словенця

Ще до старту поєдинку "Лейкерс" організували красиву акцію. Вони подарували майку нової зірки команди кожному, хто прийшов на його дебютну гру.

Лейкерс подарували глядачам майку з ім'ям Дончича в його дебютній грі
Акція від "Лейкерс" / Фото Getty Images

Глядачі в Лос-Анджелесі оваціями зустріли п'ятиразового учасника Матчу всіх зірок та підтримували його протягом усієї гри. Це, звісно ж, не залишилося без уваги Луки Дончича, повідомляє 24 Канал із посиланням на ESPN.

Я не грав тривалий час. Всі майки з ім'ям Лука на арені – це нереальне відчуття,
– сказав Дончич.

Всього в матчі проти Юти Джазз словенський баскетболіст провів на майданчику 24 хвилини. Він набрав за цей час 14 очок, а також здійснив п'ять підбирань і чотири результативні передачі, чим допоміг своїй новій команді здобути впевнену перемогу з рахунком 132:113.

Як зіграв Лука Дончич у першому матчі за "Лейкерс": дивіться відео

Зазначимо, що наразі Лос-Анджелес Лейкерс посідає четверте місце в турнірній таблиці Західної конференції. Свій наступний поєдинок нова команда Дончича проведе 13 лютого знову проти Юти Джазз, але вже на виїзді.