В этом матче в составе хозяев впервые сыграл словенский баскетболист Лука Дончич, который в начале февраля стал участником сенсационного обмена из Даллас Маверикс на Энтони Дэвиса. Разыгрывающий защитник восстановился после травмы и вышел на площадку в стартовой пятерке.

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Как прошел дебют словенца

Еще до старта поединка "Лейкерс" организовали красивую акцию. Они подарили майку новой звезды команды каждому, кто пришел на его дебютную игру.



Акция от "Лейкерс" / Фото Getty Images

Зрители в Лос-Анджелесе овациями встретили пятикратного участника Матча всех звезд и поддерживали его на протяжении всей игры. Это, конечно же, не осталось без внимания Луки Дончича, сообщает 24 Канал со ссылкой на ESPN.

Я не играл длительное время. Все майки с именем Лука на арене – это нереальное ощущение,

– сказал Дончич.

Всего в матче против Юты Джазз словенский баскетболист провел на площадке 24 минуты. Он набрал за это время 14 очков, а также совершил пять подборов и четыре результативные передачи, чем помог своей новой команде одержать уверенную победу со счетом 132:113.

Как сыграл Лука Дончич в первом матче за "Лейкерс": смотрите видео

Отметим, что Лос-Анджелес Лейкерс занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. Свой следующий поединок новая команда Дончича проведет 13 февраля снова против Юты Джазз, но уже на выезде.