В этом матче в составе хозяев впервые сыграл словенский баскетболист Лука Дончич, который в начале февраля стал участником сенсационного обмена из Даллас Маверикс на Энтони Дэвиса. Разыгрывающий защитник восстановился после травмы и вышел на площадку в стартовой пятерке.

Читайте также Леброн Джеймс побил исторический рекорд НБА, который удерживал Майкл Джордан: видеообзор перформанса

Как прошел дебют словенца

Еще до старта поединка "Лейкерс" организовали красивую акцию. Они подарили майку новой звезды команды каждому, кто пришел на его дебютную игру.

Лейкерс подарили зрителям майку с именем Дончича в его дебютной игре
Акция от "Лейкерс" / Фото Getty Images

Зрители в Лос-Анджелесе овациями встретили пятикратного участника Матча всех звезд и поддерживали его на протяжении всей игры. Это, конечно же, не осталось без внимания Луки Дончича, сообщает 24 Канал со ссылкой на ESPN.

Я не играл длительное время. Все майки с именем Лука на арене – это нереальное ощущение,
– сказал Дончич.

Всего в матче против Юты Джазз словенский баскетболист провел на площадке 24 минуты. Он набрал за это время 14 очков, а также совершил пять подборов и четыре результативные передачи, чем помог своей новой команде одержать уверенную победу со счетом 132:113.

Как сыграл Лука Дончич в первом матче за "Лейкерс": смотрите видео

Отметим, что Лос-Анджелес Лейкерс занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. Свой следующий поединок новая команда Дончича проведет 13 февраля снова против Юты Джазз, но уже на выезде.