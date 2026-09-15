Бывшего Динамо уже нет: Шацких сделал громкое заявление о клубе

Легендарный нападающий Динамо Максим Шацких считает оправданной критику в адрес главного тренера и футболистов киевского клуба. Однако один из лучших игроков в истории Динамо сказал, что болельщикам стоит снизить свои ожидания.

В комментарии "Украинскому футболу" Шацких заявил, что того легендарного Динамо, каким оно было когда-то, больше нет.

Шацких прокомментировал потенциал Динамо

В то же время бывший футболист подчеркнул, что Динамо – это бренд, а потому команде все равно нужно работать и не опускаться с каждым сезоном все ниже.

Претензии обоснованы, но… Знаете, я бы хотел сказать, что не стоит уже жить тем Динамо, которое было когда-то. Его нет. Конечно же, к этому нужно стремиться и работать каждый день, потому что это имя, этот бренд создавались десятилетиями. Нужно держать планку, соответствовать статусу, не опускаться с каждым сезоном все ниже и ниже, в каком бы состоянии ни находилась команда. Ребята должны выжимать максимум,

– заявил Максим.

Кроме того, Шацких считает, что у Динамо есть потенциал, даже с этими футболистами.

"Понятно, что это не "вау" (состав – 24 Канал), но с этими ребятами можно работать и добиваться результата", – добавил он.

В каком контексте прозвучало заявление Шацких

Динамо как один из самых титулованных клубов Украины постоянно находится в центре внимания, а болельщики требуют от команды самых высоких результатов. Однако в последнее время киевляне демонстрируют относительно низкий уровень игры.

Например, в прошлом сезоне "бело-синие" выиграли Кубок Украины, однако провалились в чемпионате Украины и финишировали на четвертом месте. Хотя столичная команда попала в еврокубки в этом году, но не преодолела квалификацию, проиграв поочередно ПАОКу и Карабаху. В Лиге чемпионов киевляне не выступают с 2021 года.

В новом сезоне на внутренней арене Динамо сенсационно уступило Буковине, которая только в этом году вышла в элитный дивизион. После этого болельщики стали еще больше критиковать клуб и требовать отставки главного тренера. Однако Игорь Костюк продолжает возглавлять "бело-синих".