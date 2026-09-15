У коментарі "Українському футболу" Шацьких заявив, що більше немає того легендарного Динамо, яке було колись.

Шацьких прокоментував потенціал Динамо

Водночас колишній футболіст наголосив, що Динамо – це бренд, а тому команді все одно потрібно працювати й не опускатися з кожним сезоном усе нижче.

Претензії обґрунтовані, але… Знаєте, я б хотів сказати, що не варто вже жити тим Динамо, яке було колись. Його немає. Звісно ж, до цього потрібно прагнути і працювати щодня, бо це ім'я, цей бренд створювалися десятиліттями. Потрібно тримати планку, відповідати статусу, не опускатися з кожним сезоном усе нижче та нижче, у якому б стані не була команда. Хлопці мають витискати максимум,

– заявив Максим.

Окрім того, Шацьких вважає, що в Динамо є потенціал, навіть з цими футболістами.

Зрозуміло, що це не вау (склад, – 24 Канал), та з цими хлопцями можна працювати і давати результат, – додав він.

Який контекст заяви Шацьких

Динамо як один з найтитулованіших клубів України постійно перебуває у центрі уваги, а вболівальники вимагають найвищих результатів від команди. Проте останнім часом кияни демонструють відносно низький рівень футболу.

Наприклад, у минулому сезоні "біло-сині" виграли Кубок України, проте провалилися у чемпіонаті України та фінішували на четвертому місці. Хоча столична команда потрапила у єврокубки цього року, але не подолала кваліфікацію, програвши по черзі ПАОКу та Карабаху. У Лізі чемпіонів кияни не виступають з 2021 року.

У новому сезоні на внутрішній арені Динамо сенсаційно програло Буковині, яка тільки цього року вийшла до елітного дивізіону. Після цього фанати почали ще більше критикувати клуб та вимагати відставки головного тренера. Однак Ігор Костюк продовжує очолювати "біло-синіх".