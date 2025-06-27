Украинца Максима Шульгу выбрали во втором раунде драфта НБА: где будет играть баскетболист

В пятницу, 27 июня, состоялся второй раунд драфта НБА-2025. Среди потенциальных новичков лиги на следующий сезон был один украинец – Максим Шульга.

И по итогам этой процедуры он оказался среди списка счастливчиков. Уроженец Киева был задрафтован под 57-м общим номером, сообщает 24 Канал.

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Где будет выступать Шульга в сезоне-2025/2026

Украинский защитник присоединится к клубу Бостон Селтикс. "Кельты" получили этот пик в результате обмена с Орландо Мэджик.

По информации аналитика ESPN Джонатана Гивони, Максим Шульга заключит с бостонским клубом двусторонний контракт. Он позволяет совмещать выступления в основной команде НБА и ее аффилированном клубе G-лиги.

Отметим, что украинский баскетболист в США выступал на университетском уровне с 2020 года. Последние два сезона он играл в составе команды Рэмз из Университета Содружества Вирджинии.

Вице-президент "Селтикс" по баскетбольным операциям Майк Заррен уже прокомментировал выбор клубом Максима Шульги. Он высоко оценил потенциал украинца:

Макс – крепкий парень, который умеет вести мяч и бросать. Элитная выносливость. Он просто победитель.

Смотрите видео с выступлениями Максима Шульги

К слову. Максим Шульга стал десятым украинцем, которого выбрали на драфте НБА. Последний раз это произошло в 2018 году, когда Святослав Михайлюк стал игроком Лос-Анджелес Лейкерс.

Напомним, что в сезоне-2024/2025 чемпионство НБА завоевала Оклахома-Сити Тандер. В финальной серии она одолела Индиану Пейсерс.