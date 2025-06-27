Й за підсумками цієї процедури він опинився серед списку щасливчиків. Уродженець Києва був задрафтований під 57-м загальним номером, повідомляє 24 Канал.

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Де виступатиме Шульга в сезоні-2025/2026

Український захисник приєднається до клубу Бостон Селтікс. "Кельти" отримали цей пік у результаті обміну з Орландо Меджик.

За інформацією аналітика ESPN Джонатана Гівоні, Максим Шульга укладе із бостонським клубом двосторонній контракт. Він дозволяє поєднувати виступи в основній команді НБА та її афілійованому клубі G-ліги.

Зазначимо, що український баскетболіст у США виступав на університетському рівні з 2020 року. Останні два сезони він грав у складі команди Ремз з Університету Співдружності Вірджинії.

Віцепрезидент "Селтікс" з баскетбольних операцій Майк Заррен уже прокоментував вибір клубом Максима Шульги. Він високо оцінив потенціал українця:

Макс – міцний хлопець, який уміє вести м’яч і кидати. Елітна витривалість. Він просто переможець.

Дивіться відео з виступами Максима Шульги

До слова. Максим Шульга став десятим українцем, якого обрали на драфті НБА. Востаннє це сталося у 2018 році, коли Святослав Михайлюк став гравцем Лос-Анджелес Лейкерс.

Нагадаємо, що в сезоні-2024/2025 чемпіонство НБА здобула Оклахома-Сіті Тандер. У фінальній серії вона здолала Індіану Пейсерс.