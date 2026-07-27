Футболистов сборной Украины раскритиковали за русский язык

Максим Таловеров и Ефим Конопля, играющие за национальную сборную Украины по футболу, нарвались на хейт в сети. Спортсмены, очевидно, забыли об информационной гигиене.

Реакцию фанатов вызвало сообщение на русском языке, в котором один из футболистов сравнил себя с Месси. Его опубликовал Максим Таловеров, рассказывает 24 Канал.

Что написал футболист Сток Сити

Максим защитник английского клуба опубликовал две фотографии из игровых эпизодов, которые подписал на языке враждебной страны.

Одним из тех, кто решил в ответ пошутить аналогичным образом оказался Ефим Конопля.

Фото: скриншот из инстаграмм

Практически сразу это вызвало реакцию украинцев в Threads. Подавляющее количество комментариев носит отрицательный характер.

Yuriishuhailo : Перестал следить за сборной, именно из-за таких вот ситуаций;

iambohdan.1 : Люди так удивляются, что футболисты тупы, будто этого не было всегда;

bohdana.nb : @uafukraine как-то прокомментируете?);

rostyslav_oryniak : в голове вата.

Пока ни один из футболистов не прокомментировал реакцию фанатов. Сообщение Максима Таловерова в Instagram остается доступным.

Максим Таловеров и Ефим Конопля: что происходит в карьере

В середине июля была информация, что защитник Сток Сити может пополнить ряды донецкого Шахтера, воспитанником академии, которого он есть. Впоследствии сам футболист публично опроверг эту информацию.

Ефим Конопля восстанавливается от травмы колена. Повреждение, полученное в товарищеском матче Боруссии (Менхенгладбах) против клуба Рот-Вайс (Эссен) , выбило его из игры на несколько недель.