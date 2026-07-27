Реакцію фанатів викликав допис російською мовою, у якому один з футболістів порівняв себе із Мессі. Його опублікував Максим Таловєров, розповідає 24 Канал.

Що написав футболіст Сток Сіті

Максим захисник англійського клубу опублікував дві світлини з ігрових епізодів, які підписав мовою ворожої країни.

Одним з тих, хто виріши у відповідь пожартувати аналогічним чином виявився Юхим Конопля.

Фото: скріншот з інстаграм

Практично одразу це викликало жваву реакцію українців у Threads. Переважна кількість коментарів має негативний характер.

Yuriishuhailo: Перестав слідкувати за збірною, саме через такі от ситуації;

iambohdan.1: Люди так дивуються, що футболісти тупі, ніби цього не було завжди;

bohdana.nb: @uafukraine якось прокоментуєте?);

rostyslav_oryniak: в голові вата.

Наразі жоден з футболістів не прокоментував реакцію фанатів. Допис Максима Таловєрова в інстаграмі залишається доступним.

Максим Таловєров і Юхим Конопля: що відбувається у кар’єрі

У середині липня була інформація, що захисник Сток Сіті може поповнити ряди донецького Шахтаря, вихованцем академії, якого він є. Згодом сам футболіст публічно спростував цю інформацію.

Юхим Конопля наразі відновлюється від травми коліна. Пошкодження отримане у товариському матчі Боруссії (Менхенгладбах) проти клубу Рот-Вайс (Ессен) вибило його з гри на кілька тижнів.