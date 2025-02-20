20 февраля, 11:40
Таловеров отметился дебютным голом за Плимут: видео эффектного удара головой
Украинский защитник Максим Таловеров отметился дебютным голом за Плимут. Футболист удачно замкнул передачу головой.
В среду, 19 февраля, в рамках 31-го тура Чемпионшипа встретились Лутон Таун и Плимут. Команды не смогли определить сильнейшего и расписали боевую ничью со счетом 1:1, пишет 24 канал.
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Дебютный гол Таловерова
На 70-й минуте украинец головой замкнул навесную передачу Сюча с левого фланга, пробив в ближний угол. Этот гол стал первым для Таловерова за Плимут.
Этот гол спас команду от поражения.
Гол Таловерова: смотрите видео
Отметим, что Максим Таловеров стал игроком Плимута в конце января 2025 года. Его трансфер стал рекордным в истории клуба.