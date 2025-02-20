Уже несколько лет Виталий Миколенко выступает в составе английского Эвертона. В частности недавно украинский футболист продлил контракт с клубом.

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Как тренер Эвертона оценивает украинца

Мойес отметил, что Миколенко хорошо играл в матчах "ирисок". В частности он видит стабильное улучшение в целом за эти годы, пишет 24 канал со ссылкой на Setanta Sports.

Думаю, когда ты попадаешь в АПЛ, адаптироваться в ней сразу нелегко, нужно время, чтобы освоиться. Я думаю, что когда ты молодой игрок, на это нужно время,

– сказал тренер Эвертона.

Также он предположил, что с тех пор как Мико пришел, ему всегда приходилось искать способы выходить на новый уровень, потому что команда нуждалась в этом. И это было сложно, это давило на него, а клуб был ближе к нижней части таблицы, чем к верхней.

"Он очень хорошо сыграл в трех матчах, которые мы уже провели, поэтому я надеюсь, что мы продолжим его развитие, мы хотим этого. Он имеет много хороших качеств и многое еще может улучшить, поэтому надеюсь, мы сможем ему помочь. Он действительно неплохой игрок", – добавил Дэвид Мойес.

Справка. В сезоне-2024/2025 Виталий Миколенко сыграл 50 матчей за Эвертон, в которых отметился двумя ассистами.

Отметим, что в следующем противостоянии "ириски" встретятся с Манчестер Юнайтед. Матч состоится в субботу, 22 февраля, в 14:30 по киевскому времени.