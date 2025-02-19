Накануне этого поединка состоялась традиционная пресс-конференция с участием главного тренера "волков" Клаудио Раньери. Среди прочего итальянец высказался о лучшем бомбардире своей команды Артеме Довбике.

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Опытный наставник ответил на вопрос о состоянии украинского нападающего, который не вышел на поле в последнем матче Серии А. Раньери заявил, что с уроженцем Черкасс все хорошо и он готов к поединку, сообщает 24 Канал со ссылкой на TMW.

Он развивается. Ему нужно упорно работать, потому что он наш ориентир. Наш бомбардир. Мы не можем доставлять ему нужные мячи. Это процесс, который нужно усовершенствовать. Нам нужно устранить недостатки,

– сказал Раньери.

Справка. Матч Рома – Порту начнется в 19:45 по киевскому времени. Первый очный поединок между командами закончился вничью со счетом 1:1.

Напомним, в игре в Португалии Артем Довбик записал в свой актив ассист. Всего в нынешнем сезоне он провел за "волков" 33 матча, в которых забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи.