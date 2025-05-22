Манчестер Юнайтед установил ряд антирекордов после финала Лиги Европы

Манчестер Юнайтед в этом сезоне продолжает пробивать дно. В последних матчах "красные дьяволы" потерпели немалое количество поражений в различных турнирах.

В среду, 21 мая, Манчестер Юнайтед уступил Тоттенхэму в финале Лиги Европы. Таким образом "красные дьяволы" установили целый ряд антирекордов, сообщает 24 канал.

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Что покорилось МанЮнайтед

По информации FIFA World Cup Stats, Манчестер Юнайтед впервые почти за 40 лет проиграл одному и тому же оппоненту четыре матча в одном сезоне. "Шпоры" дважды обыграли "красных" дьяволов в АПЛ, один раз в Кубке лиги и в Лиге Европы.

Последний раз клуб, который побеждал Манчестер Юнайтед в 4 матчах в сезоне был Эвертон. Серия из поражений против "ирисок" состоялась в далеком сезоне 1985/1986.

Также поражение подопечных Рубена Аморима в финале Лиги Европы оставило команду без еврокубков на следующий сезон. Последний раз подобное случалось с манкунианцами в кампании 2014/2015.

К слову. Манчестер Юнайтед в текущей кампании проиграли в 20 матчах во всех турнирах. Это худший результат клуба, начиная с сезона 1973/1974. Тогда "красные дьяволы" потерпели 22 поражения и вылетели из элитного дивизиона Англии.

Напомним, что Рубен Аморим возглавил Манчестер Юнайтед осенью 2024 года. За это время "красные дьяволы" во главе с португальским тренером выиграли 15 матчей и потерпели 16 поражений.