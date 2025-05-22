У середу, 21 травня, Манчестер Юнайтед поступився Тоттенхему у фіналі Ліги Європи. Таким чином "червоні дияволи" встановили цілу низку антирекордів, повідомляє 24 канал.

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Що підкорилось МанЮнайтед

За інформацією FIFA World Cup Stats, Манчестер Юнайтед вперше майже за 40 років програв одному і тому ж опоненту чотири матчі в одному сезоні. "Шпори" двічі обіграли "червоних" дияволів в АПЛ, одного разу у Кубку ліги та у Лізі Європи.

Востаннє клуб, який перемагав Манчестер Юнайтед у 4 матчах в сезоні був Евертон. Серія із поразок проти "ірисок" відбулась у далекому сезоні 1985/1986.

Також поразка підопічних Рубена Аморіма у фіналі Ліги Європи залишила команду без єврокубків на наступний сезон. Востаннє подібне траплялось з манкуніанцями у кампанії 2014/2015.

До слова. Манчестер Юнайтед у поточній кампанії програли у 20 матчах в усіх турнірах. Це найгірший результат клубу, починаючи з сезону 1973/1974. Тоді "червоні дияволи" зазнали 22 поразок та вилетіли з елітного дивізіону Англії.

Нагадаємо, що Рубен Аморім очолив Манчестер Юнайтед восени 2024 року. За цей час "червоні дияволи" на чолі з португальським тренером виграли 15 матчів та зазнали 16 поразок.