МанЮнайтед ищет нового тренера: потенциальный кандидат тренирует украинца

Манчестер Юнайтед в текущем сезоне демонстрирует крайне плохие результаты. "Красные дьяволы" находятся внизу турнирной таблицы Английской Премьер-лиги.

В начале кампании манкунианцев тренировал Эрик Тен Хаг. Однако руководство клуба решило уволить нидерландца из-за плохой игры команды, а ему на замену пришел Рубен Аморим из Спортинга, который должен был исправить ситуацию.

Читайте также Легендарный Фергюсон вернется на тренерский мостик ради одного матча

Кто может заменить Аморима

Португальскому тренеру не удалось стабилизировать ситуацию, которая сложилась вокруг Манчестер Юнайтед. Зато серия неудач "красных дьяволов" продолжилась, сообщает 24 канал со ссылкой на Fichjaes.net.

Поэтому руководство клуба уменьшило доверие к Рубену Амориму. Манкунианцы понемногу подыскивают замену нынешнему наставнику, если результаты команды не пойдут вверх.

К слову. Сейчас Манчестер Юнайтед занимает 15 место в турнирной таблице чемпионата Англии-2024/2025. "Красные дьяволы" имеют 29 пунктов после 25 сыгранных матчей.

Главным кандидатом на пост тренера является Томас Франк, который тренирует Брентфорд, где играет украинский полузащитник Егор Ярмолюк. Датский специалист проводит великолепную работу, удерживая "пчел" в середине турнирной таблицы АПЛ.

В текущей кампании Брентфорд занимает 11 строчку в турнирной таблице Английской Премьер-лиги сезона-2024/25. Под руководством Томаса Франка в активе "пчел" 34 очка за 25 сыгранных туров.