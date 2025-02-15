Шотландец Алекс Фергюсон вернется к тренерской работе ради прощального поединка своего воспитанника Джузеппе Росси. Матч звезд мирового футбола состоится 22 марта во Флоренции на стадионе "Артемио Франки", пишет 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

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Росси: Фергюсон относится ко мне как к Роналду

83-летний специалист возглавит одну из команд в прощальном матче Росси. Именно в команде Фергюсона начал профессиональную карьеру итальянский нападающий.

Фергюсон будет там как тренер. Он был моим первым тренером, когда я подписал контракт в 17 лет. Я провел с ним всего три года и мало играл, но он сразу сказал "да", и это показывает, какой он человек. Я мало играл в Юнайтед, но он относится ко мне как к Криштиану Роналду, который забил 1000 голов,

– объяснил Росси.

Известно, что в прощальном матче будут выступать известные футбольные звезды, с которыми играл Росси. В частности ожидается участие Антонио Кассано, Габриэля Батистуты, Себастьяна Фрея, Лука Тони, Борха Валеро и многие другие.

Что известно о Джузеппе Росси