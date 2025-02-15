Шотландець Алекс Фергюсон повернеться до тренерської роботи заради прощального поєдинку свого вихованця Джузеппе Россі. Матч зірок світового футболу відбудеться 22 березня у Флоренції на стадіоні "Артеміо Франкі", пише 24 Канал з посиланням на talkSPORT.

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Россі: Фергюсон ставиться до мене як до Роналду

83-річний фахівець очолить одну з команд у прощальному матчі Россі. Саме у команді Фергюсона розпочав професійну кар'єру італійський нападник.

Фергюсон буде там як тренер. Він був моїм першим тренером, коли я підписав контракт у 17 років. Я провів з ним лише три роки та мало грав, але він одразу сказав "так", і це показує, яка він людина. Я мало грав у Юнайтед, але він ставиться до мене як до Кріштіану Роналду, який забив 1000 голів,

– пояснив Россі.

Відомо, що у прощальному матчі виступатимуть відомі футбольні зірки, з якими грав Россі. Зокрема очікується участь Антоніо Кассано, Габріеля Батістути, Себастьяна Фрея, Лука Тоні, Борха Валеро та багато інших.

Що відомо про Джузеппе Россі