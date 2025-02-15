Шотландець Алекс Фергюсон повернеться до тренерської роботи заради прощального поєдинку свого вихованця Джузеппе Россі. Матч зірок світового футболу відбудеться 22 березня у Флоренції на стадіоні "Артеміо Франкі", пише 24 Канал з посиланням на talkSPORT.
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Россі: Фергюсон ставиться до мене як до Роналду
83-річний фахівець очолить одну з команд у прощальному матчі Россі. Саме у команді Фергюсона розпочав професійну кар'єру італійський нападник.
Фергюсон буде там як тренер. Він був моїм першим тренером, коли я підписав контракт у 17 років. Я провів з ним лише три роки та мало грав, але він одразу сказав "так", і це показує, яка він людина. Я мало грав у Юнайтед, але він ставиться до мене як до Кріштіану Роналду, який забив 1000 голів,
– пояснив Россі.
Відомо, що у прощальному матчі виступатимуть відомі футбольні зірки, з якими грав Россі. Зокрема очікується участь Антоніо Кассано, Габріеля Батістути, Себастьяна Фрея, Лука Тоні, Борха Валеро та багато інших.
Що відомо про Джузеппе Россі
- Джузеппе Россі дебютував за "червоних дияволів" у 17 років. На рахунку форварда 4 голи у 14 матчах за Манчестер Юнайтед.
- Більшу частину кар'єри італієць провів у Вільярреалі. Також Россі захищав кольори Фіорентини, Парми, Дженоа, Сельти, Ньюкасла, Леванте.
- Під час кар'єри забив 7 голів у 30 матчах за збірну Італії.
- У 2023 році "Пепіто" повісив бутси на цвях. Його останньою командою був італійський клуб Серії В СПАЛ.