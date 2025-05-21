В шаге от Лиги чемпионов: Манчестер Сити прибил Борнмут Забарного благодаря чудо-голу Мармуша

Манкунианцы существенно повысили свои шансы на попадание в зону Лиги чемпионов. Подопечные Гвардиолы спокойно одолели середняка АПЛ с украинцем в составе.

Манчестер Сити – Борнмут 3:1

Голы: Мармуш, 14, Бернарду Силва, 38, Гонсалес, 89 – Джеббисон, 90+6.

В чемпионате Англии 2024-2025 подошел к завершению 37 тур АПЛ. На вторник была вынесена игра с участием Манчестер Сити, который принимал Борнмут, сообщает 24 Канал.

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Легкая победа Сити

Подопечные Пепа Гвардиолы завершают сезон без трофеев, при этом еще и могут не попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. Для продолжения борьбы Сити должно было во что бы то ни стало преодолевать Борнмут.

В свою очередь команда Ильи Забарного уже доигрывает чемпионат без турнирной мотивации. Украинец уже традиционно вышел в основе "вишен", однако это не помогло команде Ираолы зацепиться за очки.

Уже в первом тайме манкунианцы забили дважды благодаря Мармушу и Силве. Особенно эффектным получился мяч египтянина, которому удался супервыстрел метров с 30-ти в "девятку".

После перерыва команды обменялись голами и в конце концов. хозяева спокойно довели игру до победы. Забарный же провел на поле всю игру, но ничем особенным не запомнился.

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Таким образом МанСити выходит на третье место в турнирной таблице, опережая Ньюкасл, Челси и Астон Виллу на два балла. Учитывая неплохую разницу мячей, в последнем туре манкунианцам достаточно не проиграть на поле Фулхэма или же дождаться осечки кого-то из конкурентов.