В конце апреля Ливерпуль объявил о продлении контракта с Мохамедом Салахом. Лидер команды переподписал соглашение еще на два сезона.

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Салах недоволен фанатами

А вот другой ведущий игрок "красных" Трент Александер-Арнольд принял противоположное решение. Защитник отказался от пролонгации соглашения и летом покинет команду свободным агентом.

Из-за этого фанаты мерсисайдцев начали негативно относиться к Тренту и освистывать его на стадионе. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports, Салах выразил возмущение из-за таких действий болельщиков.

Я был удивлен таким отношением фанатов к Тренту. Не понимаю, это не то, как делают настоящие болельщики Ливерпуля. Не надо так себя вести. Надеюсь, в следующих матчах такого не будет, а болельщики устроят ему то прощание, которое он заслужил,

– заявил Салах.

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Напомним, что Александер-Арнольд близок к переходу в Реал свободным агентом. Игрок является воспитанником Ливерпуля и играет во взрослой команде уже 10 лет.

За это время Трент сыграл 353 матча за Ливерпуль, оформив 23 гола и 92 ассиста. В этом сезоне Александер-Арнольд второй раз стал чемпионом с мерсисайдцами, а в 2019 году выиграл Лигу чемпионов.