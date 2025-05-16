Наприкінці квітня Ліверпуль оголосив про продовження контракту із Мохамедом Салахом. Лідер команди перепідписав угоду ще на два сезони.

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Салах незадоволений фанатами

А ось інший провідний гравець "червоних" Трент Александер-Арнольд прийняв протилежне рішення. Захисник відмовився від пролонгації угоди та влітку залишить команду вільним агентом.

Через це фанати мерсисайдців почали негативно ставитися до Трента та освистувати його на стадіоні. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky Sports, Салах висловив обурення через такі дії вболівальників.

Я був здивований таким ставленням фанатів до Трента. Не розумію, це не те, як роблять справжні вболівальники Ліверпуля. Не треба так поводитися. Сподіваюся, у наступних матчах такого не буде, а вболівальники влаштують йому те прощання, на яке він заслужив,

– заявив Салах.

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Нагадаємо, що Александер-Арнольд близький до переходу в Реал вільним агентом. Гравець є вихованцем Ліверпуля та грає у дорослій команді вже 10 років.

За цей час Трент відіграв 353 матчі за Ліверпуль, оформивши 23 голи та 92 асисти. Цього сезону Александер-Арнольд вдруге став чемпіоном із мерсисайдцями, а у 2019 році виграв Лігу чемпіонів.