Англійський футболіст про свій відхід оголосив уже офіційно. Він має продовжити кар'єру в мадридському Реалі, з яким, за інсайдерською інформацією, вже домовився про 5-річний контракт.

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Хто замінить Трента

Ліверпуль завчасно розпочав шукати заміну своєму фулбеку та знайшов її в Бундеслізі. "Червоні" близькі до трансферу правого захисника Баєра Джеремі Фрімпонга, повідомляє 24 Канал із посиланням на відомого інсайдера Ніколо Скіру.

Англійський клуб досяг принципової домовленості з нідерландським гравцем за умовами особистого контракту. Він діятиме до закінчення сезону-2029/2030.

При цьому Ліверпуль готовий активувати опцію викупу 24-річного футболіста в німецького клубу. "Клаусула" становить 40 мільйонів євро.

До слова. В нинішній кампанії Джеремі Фрімпонг провів 48 матчів за Баєр у всіх турнірах. У них він забив 5 голів і віддав 12 асистів.

Зазначимо, що за "аптекарів" нідерландець виступає з 2021 року. Він є вихованцем Манчестер Сіті, а до переходу в Баєр півтора сезону провів у складі шотландського Селтіка.