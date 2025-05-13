Английский футболист о своем уходе объявил уже официально. Он должен продолжить карьеру в мадридском Реале, с которым, по инсайдерской информации, уже договорился о 5-летнем контракте.

Читайте также Назван лучший игрок года в английском футболе: он повторил рекорд Анри

Кто заменит Трента

Ливерпуль заблаговременно начал искать замену своему фулбеку и нашел ее в Бундеслиге. "Красные" близки к трансферу правого защитника Байера Джереми Фримпонга, сообщает 24 Канал со ссылкой на известного инсайдера Николо Скиру.

Английский клуб достиг принципиальной договоренности с нидерландским игроком по условиям личного контракта. Он будет действовать до окончания сезона-2029/2030.

При этом Ливерпуль готов активировать опцию выкупа 24-летнего футболиста у немецкого клуба. "Клаусула" составляет 40 миллионов евро.

К слову. В нынешней кампании Джереми Фримпонг провел 48 матчей за Байер во всех турнирах. В них он забил 5 голов и отдал 12 ассистов.

Отметим, что за "аптекарей" нидерландец выступает с 2021 года. Он является воспитанником Манчестер Сити, а до перехода в Байер полтора сезона провел в составе шотландского Селтика.