Придется учить русский, – Гвардиола прокомментировал провальный дебют Хусанова

Манчестер Сити на первых минутах матча АПЛ против Челси пропустили гол из-за ошибки узбекского легионера Абдукодира Хусанова. Однако главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола решил не делать быструю замену.

В 23-м туре АПЛ Манчестер Сити уверенно победил Челси со счетом 3:1. В этом поединке за "горожан" дебютировал узбекский легионер Абдукодир Хусанов, пишет 24 Канал.

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Узбекский легионер МанСити не говорит на английском

Уже на 3-й минуте поединка 20-летний защитник допустил грубую ошибку, которая привела к пропущенному голу. После матча журналисты поинтересовались у Гвардиолы, не хотел ли он сразу посадить на скамейку запасных Хусанова.

Испанский специалист отметил, что не имеет возможности напрямую общаться с новичком, который не знает английского языка. При этом Гвардиола пошутил, что ему придется учить русский или узбекский.

"Мне придется учить русский или узбекский, чтобы коммуницировать с ним. Он не говорит на английском, поэтому я с ним не разговаривал. С ним все будет хорошо. Он провел лишь одну или две тренировки.

Хусанов будет учиться. Он осознает, что произошло. То, как игроки помогли ему, было чрезвычайно важно. Любой игрок может допустить ошибку. Если после этого ты чувствуешь себя одиноким, это еще тяжелее. Он такой молодой. Он пришел сюда на много лет. Он научится", – цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Напомним, что Абдукодир Хусанов стал игроком Манчестер Сити 20 января 2025 года. "Горожане" заплатили Лансу за 20-летнего центрбека 40 миллионов евро. Хусанов стал первым узбеком в Английской Премьер-лиге.