Манчестер Сити прибил Челси в АПЛ: новичок горожан отметился эпичным фэйлом в первом матче

Команда Пепа Гвардиолы на классе переиграла прямого конкурента за путевку в Лигу чемпионов. Лондонцы продолжают валиться после дисквалификации Мудрика.

Манчестер Сити – Челси 3:1

Голы: Гвардиол, 42, Голанд, 68, Фоден, 87 – Джексон, 3.

В эти выходные в чемпионате Англии по футболу продолжается 23 тур сезон 2024-2025. Центральный бой состоялся в субботу, в рамках которого Манчестер Сити принимал Челси, сообщает 24 Канал.

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Не помешал фэйл новичка

Обе команды не впечатляют в последнее время, окончательно выпав из чемпионской гонки. Зато именно между Сити и Челси будет идти борьбе за места в Лиге чемпионов.

При этом манкунианцы еще и близки к вылету из текущей ЛЧ. Впрочем в игре против Челси Гвардиола смог использовать слабые стороны соперника и прибить его на классе.

Пеп доверил место в основе сразу двум новичка – Хусанову и Мармушу. Первый подставил свою команду уже на третьей минуте, подарив мяч Мадуэке в своей площадке.

Тот отпасовал на Джексона, который и поразил пустые ворота. Однако в дальнейшем МанСити доминировал и уже к перерыву восстановил паритет усилиями Йошко Гвардиола.

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А во втором тайме лондонцев добил Эрлинг Холанд, который оформил гол и ассист. Сначала норвежец поймал вратаря Челси на неудачном выходе, а под занавес матча хитрым пасом вывел Фодена на результативное "рандеву" с Эдерсоном.

Победа позволила Манчестер Сити обойти команду Марески и запрыгнуть в топ-четверку АПЛ. Столько же очков имеет Ньюкасл, а Челси и Борнмут отстают на одно очко.