Манчестер Сити запланировал большую перестройку: клуб готов отпустить 17 футболистов

Манчестер Сити в сезоне-2024/2025 впервые за длительное время не добыл ни одного трофея. В клубе недовольны таким результатом и готовы к кадровой революции.

Наставник "горожан" Пеп Гвардиола хочет перестроить команду. Он составил список игроков, которые могут покинуть Манчестер Сити уже в летнее трансферное окно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport Bible.

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Манчестер Сити планирует большую чистку

В нее вошли 17 футболистов. Они не входят в планы испанского тренера и будут доступны для потенциальных покупателей.

Это не означает, что "горожане" продадут их всех. Однако английский клуб готов выслушать предложения по полноценному трансферу или аренде.

Отметим, что в перечень попали не только резервисты или игроки ротации, но и лидеры. В частности, выделяются в списке Илкай Гюндоган, Эдерсон и Джон Стоунз.

Кого Манчестер Сити готов отпустить летом

голкипер: Эдерсон

Эдерсон защитники: Абдукодир Хусанов, Кайл Уокер, Джон Стоунз, Рико Льюис, Витор Рейс

Абдукодир Хусанов, Кайл Уокер, Джон Стоунз, Рико Льюис, Витор Рейс полузащитники: Илкай Гюндоган, Матео Ковачич, Джеймс Макати, Матеуш Нуньес, Клаудио Эчеверри, Нико О'Райли, Нико Гонсалес, Калвин Филиппс, Максимо Пероне

Илкай Гюндоган, Матео Ковачич, Джеймс Макати, Матеуш Нуньес, Клаудио Эчеверри, Нико О'Райли, Нико Гонсалес, Калвин Филиппс, Максимо Пероне нападающие: Джек Грилиш, Оскар Бобб

К слову. В сезоне-2024/2025 "горожане" заняли третье место в АПЛ, уступили в финале Кубка Англии, прекратили борьбу в Лиге чемпионов на стадии 1/16 финала, а из Кубка английской лиги вылетели в 1/8 финала.

Напомним, что также Манчестер Сити готовится к возможному уходу Пепа Гвардиолы. Ему доверяет руководство клуба, но уже нашло потенциальную замену.