Наставник "горожан" Пеп Гвардиола хочет перестроить команду. Он составил список игроков, которые могут покинуть Манчестер Сити уже в летнее трансферное окно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport Bible.
Читайте также Гранд АПЛ сделал предложение Борнмуту по трансферу Забарного: известен ответ
Манчестер Сити планирует большую чистку
В нее вошли 17 футболистов. Они не входят в планы испанского тренера и будут доступны для потенциальных покупателей.
Это не означает, что "горожане" продадут их всех. Однако английский клуб готов выслушать предложения по полноценному трансферу или аренде.
Отметим, что в перечень попали не только резервисты или игроки ротации, но и лидеры. В частности, выделяются в списке Илкай Гюндоган, Эдерсон и Джон Стоунз.
Кого Манчестер Сити готов отпустить летом
- голкипер: Эдерсон
- защитники: Абдукодир Хусанов, Кайл Уокер, Джон Стоунз, Рико Льюис, Витор Рейс
- полузащитники: Илкай Гюндоган, Матео Ковачич, Джеймс Макати, Матеуш Нуньес, Клаудио Эчеверри, Нико О'Райли, Нико Гонсалес, Калвин Филиппс, Максимо Пероне
- нападающие: Джек Грилиш, Оскар Бобб
К слову. В сезоне-2024/2025 "горожане" заняли третье место в АПЛ, уступили в финале Кубка Англии, прекратили борьбу в Лиге чемпионов на стадии 1/16 финала, а из Кубка английской лиги вылетели в 1/8 финала.
Напомним, что также Манчестер Сити готовится к возможному уходу Пепа Гвардиолы. Ему доверяет руководство клуба, но уже нашло потенциальную замену.