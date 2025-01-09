Договоренность достигнута: Манчестер Сити близок к подписанию звезды Бундеслиги

Зимнее трансферное окно-2025 набирает обороты. Один из самых громких переходов января готовит Манчестер Сити.

Состав команды Хосепа Гвардиолы может пополнить бомбардир из немецкой Бундеслиги. Речь идет о форварде Айнтрахта Омаре Мармуше.

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Усиление атакующего потенциала

"Горожане" уже договорились с египтянином об условиях личного контракта. Соглашение рассчитано на 5 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на известного инсайдера Николо Скиру.

В ближайшее время Манчестер Сити должен направить официальное предложение франкфуртскому клубу по трансферу игрока. Айнтрахт оценивает своего нападающего примерно в 50 миллионов фунтов, но хотел бы оставить его у себя до конца нынешнего сезона.

Справка. В кампании-2024/2025 Омар Мармуш провел 24 матча на клубном уровне, в которых забил 18 голов и отдал 12 результативных передач.

Отметим, что 25-летний египтянин проводит второй сезон в составе Айнтрахта. Он присоединился к команде на правах свободного агента после окончания контракта с Вольфсбургом.