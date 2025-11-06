Манчестер Сити – Ливерпуль: прогноз и кто фаворит центрального матча тура АПЛ

В воскресенье, 9 ноября, состоится центральный матч 11-го тура Английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. Манчестер Сити на "Этихад" примет Ливерпуль.

Поединок Манчестер Сити – Ливерпуль начнется – в 18:30 (по киевскому времени). Центральная игра закроет программу 11-го тура АПЛ-2025/2026, сообщает 24 Канал.

К теме Чемпионат Англии 2025-2026: расписание матчей, результаты и турнирная таблица АПЛ

Что известно о дерби МанСити – Ливерпуль?

Перед очной игрой оба клуба идут рядом в турнирной таблице английского первенства. Манчестер Сити идет на второй позиции, опережая третий Ливерпуль лишь на один балл – 19-ть пунктов против 18-ти у "мерсисайдцев".

Лидером таблицы является лондонский Арсенал, у которого 25 набранных очков.

В предыдущем туре "горожане" одержали убедительную домашнюю победу над Борнмутом 3:1. Зато команда Арне Слота дома "всухую" переиграла Астон Виллу 2:0.

К слову. Нападающий МанСити Эрлинг Холанд после 10-ти туров возглавляет бомбардирскую гонку в АПЛ-2025/2026 (13 голов).

Накануне лобовой встречи в АПЛ команды провели свои игры в основном раунде Лиги чемпионов. Подопечные Пепа Гвардиолы разгромили дома дортмундскую Боруссию со счетом 4:1. А вот Ливерпуль минимально одолел мадридский Реал со счетом 1:0. Единственный и победный гол забил Алексис Макаллистер.

На правах рекламы

Прогноз Favbet

В линии Favbet именно Манчестер Сити является явным фаворитом противостояния. Победу хозяев оценивают в 1,93. А вот на победу Ливерпуля дают коэффициент 3,72. Мировая – ровно 4.

Тотал голов в матче больше 2,5 оценивают в 1,49.

Вероятно, что болельщики увидят голы от обеих команд. Обе забьют: да – 1,48; нет – 2,67.

Если хозяева заберут первый тайм, то уже не отпустят победу из своих рук (Тайм/Матч) П1П1 – 2,97.

Диапазон 2 – 3 гола в матче – 2,05. Если же поединок закончится ничьей, то на результативную ничью дают коэффициент 4,38.

Скорее всего, что в обоих таймах будут голы: да – 1,45; нет – 2,61.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана згідно з рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про видачу ліцензії № 433 від 13.12.2022

Главное об истории встреч МанСити – Ливерпуль