Гвардиола в отчаянии: Ливерпуль унизил Манчестер Сити на арене "Этихад"

Команда испанца Пепа Гвардиолы потерпела очередное поражение в чемпионате Англии. "Горожане" без шансов уступили лидеру АПЛ.

Манчестер Сити – Ливерпуль 0:2

Голы: Салах, 14, Собослай, 37

В воскресенье, 23 февраля, на стадионе "Этихад" состоялся центральный матч 26-го тура АПЛ между командами Манчестер Сити и Ливерпуль. Соперники подошли к очному матчу не в лучшем настроении, пишет 24 Канал.

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Дуэт Салаха и Собослая принес победу Ливерпулю

Команда Гвардиолы в пяти последних матчах потерпели три поражения. Черная полоса "горожан" слишком затянулась.

Ливерпуль после феерического старта сезона несколько притормозил. "Мерсисайдцы" неожиданно уступили в Кубке Англии Плимуту (0:1) и потеряли очки в матчах с Астон Виллой (2:2) и Эвертоном (2:2).

Поэтому в отчетном поединке команды имели равные шансы на успех. Однако "красные" не собирались дарить очки принципиальному сопернику.

Уже на 14-й минуте Салах получил пас от Собослая и из пределов штрафной площадки отправил первый мяч в сетку ворот Эдерсона.

На 37-й минуте дуэт Салаха и Собослая снова продемонстрировал отличное взаимодействие. На этот раз венгр завершил атаку точным выстрелом, воспользовавшись пасом звездного египтянина.

Во втором тайме счет мог стать разгромным, но арбитр отменил гол Кертиса Джонса. Рефери с помощью ВАР зафиксировал офсайд.

В итоге Ливерпуль одержал важную победу со счетом 2:0 и укрепил лидерство в АПЛ.

Видеообзор матча Манчестер Сити – Ливерпуль