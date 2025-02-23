Манчестер Сіті – Ліверпуль 0:2

Голи: Салах, 14, Собослай, 37

У неділю, 23 лютого, на стадіоні "Етіхад" відбувся центральний матч 26-го туру АПЛ між командами Манчестер Сіті та Ліверпуль. Суперники підійшли до очного матчу не в найкращому настрої, пише 24 Канал.

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Дует Салаха та Собослая приніс перемогу Ліверпулю

Команда Гвардіоли у п'яти останніх матчах зазнали трьох поразок. Чорна смуга "містян" надто затягнулася.

Ліверпуль після феєричного старту сезону дещо пригальмував. "Мерсисайдці" несподівано поступилися у Кубку Англії Плімуту (0:1) та втратили очки у матчах з Астон Віллою (2:2) й Евертоном (2:2).

Тож у звітному поєдинку команди мали рівні шанси на успіх. Проте "червоні" не збиралися дарувати очки принциповому супернику.

Вже на 14-й хвилині Салах отримав пас від Собослая та з меж штрафного майданчика відправив перший м'яч у сітку воріт Едерсона.

На 37-й хвилині дует Салаха та Собослая знову продемонстрував відмінну взаємодію. На цей раз угорець завершив атаку влучним пострілом, скориставшись пасом зіркового єгиптянина.

У другому таймі рахунок міг стати розгромним, але арбітр скасував гол Кертіса Джонса. Рефері за допомогою ВАР зафіксував офсайд.

У підсумку Ліверпуль здобув важливу перемогу з рахунком 2:0 та зміцнив лідерство в АПЛ.