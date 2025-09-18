В четверг, 18 сентября, продолжится 1-й тур элитного раунда Лиги чемпионов сезона-2025/2026. В одном из матчей Манчестер Сити примет Наполи.

Манчестер Сити сыграет против Наполи на домашнем стадионе "Этихад". Начало встречи – в 22:00 (по киевскому времени), информирует 24 Канал.

Что известно о матче Манчестер Сити – Наполи?

Это будет лишь четвертая очная встреча этих клубов на одном футбольном поле. Сейчас мизерным преимуществом по количеству побед обладает английский клуб – 2 победы против одного поражения от Наполи (1:2). Еще одна игра закончилась ничьей 1:1.

Последний раз МанСити играло против этого соперника из итальянской Серии А в групповом раунде Лиги чемпионов-2017/2018. В обоих случаях "горожане" праздновали победу – 2:1 и 4:2.

Лучшим бомбардиром лобовых противостояний пока остается уругвайский форвард Эдисон Кавани, который играл за Наполи (3 гола). Теперь нападающий играет за Бока Хуниорс.

Как клубы стартовали во внутренних чемпионатах?

Наполи на старте нового сезона Серии А идет без поражений – максимальные 9 набранных баллов. На своем пути "неаполитанцы" переиграли Сассуоло, Кальяри и Фиорентину. Максимальное количество очков также набрал Ювентус.

Зато Манчестер Сити в 4-х турах АПЛ получило лишь 6 пунктов. Команда Гвардиолы победила Вулверхэмптон, МЮ, но проиграла Тоттенхэму и Брайтону.

Ранее суперкомпьютер Opta спрогнозировал своего победителя текущего розыгрыша ЛЧ.

Особенно эта встреча станет для бельгийского полузащитника Кевина Де Брюйне, который с 2015-го по 2025-й годы играл за "горожан". Теперь бельгиец выступает за Наполи, куда перешел на правах свободного агента.

Спортивная редакция сайта 24 Канала также высказала свои прогнозы относительно триумфатора нынешнего сезона Лиги чемпионов.

