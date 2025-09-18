Манчестер Сіті зіграє проти Наполі на домашньому стадіоні "Етіхад". Початок зустрічі – о 22:00 (за київським часом), інформує 24 Канал.

До теми Ліга чемпіонів 2025-2026: календар, результати матчів і турнірна таблиця

Що відомо про матч Манчестер Сіті – Наполі?

Це буде лише четверта очна зустріч цих клубів на одному футбольному полі. Наразі мізерною перевагою за кількістю перемог володіє англійський клуб – 2 звитяги проти однієї поразки від Наполі (1:2). Ще одна гра закінчилась нічиєю 1:1.

Востаннє МанСіті грало проти цього суперника з італійської Серії А у груповому раунді Ліги чемпіонів-2017/2018. В обидвох випадках "містяни" святкували перемогу – 2:1 та 4:2.

Найкращим бомбардиром лобових протистоянь наразі залишається уругвайський форвард Едісон Кавані, який грав за Наполі (3 голи). Тепер нападник грає за Бока Хуніорс.

Як клуби стартували у внутрішніх чемпіонатах?

Наполі на старті нового сезону Серії А йде без поразок – максимальні 9 набраних балів. На своєму шляху "неаполітанці" переграли Сассуоло, Кальярі та Фіорентину. Максимальну кількість очок також набрав Ювентус.

Натомість Манчестер Сіті у 4-х турах АПЛ здобуло лише 6 пунктів. Команда Гвардіоли перемогла Вулверхемптон, МЮ, але програла Тоттенхему та Брайтону.

Раніше суперкомп'ютер Opta спрогнозував свого переможця поточного розіграшу ЛЧ.

Особливо ця зустріч стане для бельгійського півзахисника Кевіна Де Брюйне, який із 2015-го по 2025-й роки грав за "містян". Тепер бельгієць виступає за Наполі, куди перейшов на правах вільного агента.

Спортивна редакція сайту 24 Каналу також висловила свої прогнози щодо тріумфатора нинішнього сезону Ліги чемпіонів.

Прогноз Favbet

Манчестер Сіті – фаворит протистояння проти Наполі по лінії Favbet. На перемогу команди Гвардіоли дають 1,70. Натомість звитягу італійського клубу оцінюють в 4,90. Нічия – 4,05.

Який коефіцієнт стоїть на те, що команди проб'ють тотал голів більше 2,5? На це дають 1,77.

Обидві заб'ють: так – 1,78; ні – 2,04.

Із великою ймовірністю, що першими рахунок у матчі відкриють господарі поля – 1,55. А от на перший гол у зустрічі від "неаполітанців" дають 2,85.

Які шанси побачити пенальті у поєдинку? Буде 11-метровий – рівно 3. Не призначить суддя – 1,35.

Хто може відзначитись голом у поєдинку? Ерлінг Голанд (1,70), Філ Фоден (3), Оскар Бобб, Расмус Гойлунн (по 3,50) та Кевін Де Брюйне (4,50).