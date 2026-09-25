Существует даже вероятность, что в следующем сезоне мы уже не увидим этот клуб в элите английского футбола. А некоторые другие команды неожиданно будут праздновать чемпионство, которому более 10 лет, пишет 24 Канал.

Что означает решение Манчестер Сити

Независимая комиссия признала, что в 114 из 115 обвинений, выдвинутых клубу руководством АПЛ после расследования издания Der Spiegel, действительно имеются признаки финансовых манипуляций. "Горожане" не предоставляли в соответствии с правилами лиги полную информацию о выплатах игрокам и тренерам, скрывали спонсорские контракты, нарушали принципы рентабельности и устойчивого развития, обязательные для всех команд высшего английского дивизиона.

Теперь комиссия должна определиться с наказанием для "Манчестер Сити". Это могут быть любые санкции, которые дисциплинарные футбольные органы применяют к командам, пойманным на нарушении финансового фейр-плей – штрафы, снятие очков и даже понижение в классе.

Почему в Ливерпуле и Манчестер Юнайтед готовятся к празднованию

Период нарушений охватывает 2009–2018 годы. За это время "Сити" выиграл четыре титула.

По два раза сразу после "горожан" финишировали "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед", клубы-рекордсмены по количеству побед в чемпионате Англии.

Если наказание в отношении "Сити" будет предусматривать лишение побед в турнирах, то вместо 20 титулов мерсисайдцы и манкунианцы вдруг окажутся с 22 титулами в своем клубном музее.