Реал и Манчестер Сити еле вышли в плей-офф Лиги чемпионов: кто фаворит в битве грандов

Чемпионы Англии и Испании вынуждены встретиться уже на первой же стадии плей-офф. Манкунианцы существенно усилились зимой, тогда как Реал потерял многих защитников.

Во вторник, 11 февраля, в Лиге чемпионов 2024-2025 стартует стадия плей-офф. В первый игровой день состоится центральный матч 1/16 финала, в рамках которого Манчестер Сити будет принимать Реал, сообщает 24 Канал. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

По теме Мбаппе переписал историю футбола: какое достижение покорилось звездному форварду

Битва грандов в кризисе

Обе команды не лучшим образом провели основную стадию Лиги чемпионов. Реал только благодаря двум победам в январе смог оторваться от опасной зоны и финишировать на 12 месте.

При этом команда Анчелотти трижды проиграла в течение восьми встреч. Впрочем Манчестер Сити был в еще более затруднительном положении и едва не вылетел на первой же стадии.

Подопечные Гвардиолы перед последним туром имели лишь две победы и шли в зоне вылета. Манкунианцев спасла победа над Брюгге, которая позволила заскочить на 22-ю строчку.

После таких результатов Манчестер Сити существенно усилился зимой, подписав Хусанова, Рейса, Мармуша и Гонсалеса. А вот Реал из-за травм потерял многих защитников. В первом матче мадридцам не помогут Милитао, Рюдигер, Алаба, Карвахаль и Лукас Васкес.

Читайте также Пятый защитник в лазарете: капитан Реала пропустит матч с МанСити

Прогноз Favbet

Именно поэтому Манчестер Сити будет фаворитом домашней битвы против Реала. Коэффициент на победу англичан составляет 2,33, тогда как испанцев – 2,91. Ничья же оценивается в 3,75. При этом эксперты верят в результативную встречу на "Этихад".

На "тотал больше 2,5" выставлен коэффициент 1,51, тогда как на ТМ2,5 – 2,60. Правда, фаворитом на проход в 1/8 финала по итогу двух матчей является все же Реал – 1,72 против 2,12 на успех МанСити.

Напомним, что за минувшие пять сезонов команды четыре раза пересекались друг с другом в Лиге чемпионов. В этих противостояниях установился паритет – по два прохода каждого из клубов: