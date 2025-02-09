На "Сантьяго Бернабеу" принципиальные соперники не смогли определить сильнейшего, сыграв вничью со счетом 1:1. На гол Хуана Альвареса своим взятием ворот ответил Килиан Мбаппе.

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Невероятный рекорд

Этот поединок стал особенным для французского нападающего "сливочных". В нем Килиан Мбаппе совершил юбилейное результативное действие в карьере.

Француз достиг отметки 500 очков по системе "гол+пас". Это позволило ему установить уникальное достижение в истории футбола, сообщает 24 Канал со ссылкой на Actu Foot.

Он сделал это в 26 лет и стал самым молодым игроком, который набрал такое количество результативных действий. У Неймара в этом возрасте было 492 очка по такой системе, у Лионеля Месси – 486, у Криштиану Роналду – 302.

Справка. На взрослом уровне Килиан Мбаппе уже завоевал 20 трофеев. Он становился чемпионом мира со сборной Франции, а на клубном уровне представлял: Монако, ПСЖ и Реал.

Отметим, что в следующем матче "сливочные" будут встречаться с Манчестер Сити. Игра состоится 11 февраля на "Этихаде" и начнется в 22:00 по киевскому времени.