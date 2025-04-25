На тренировке трагически погибла молодая французская горнолыжница Марго Симон

В возрасте 18 лет трагически погибла горнолыжница Марго Симон. Это произошло из-за падения во время тренировки.

В четверг, 24 апреля, во французском городе Валь д'Изери произошла трагедия. Во время тренировки 18-летняя горнолыжница Марго Симон неудачно упала на тренировке в процессе подготовки к соревнованиям Red Bull Alpine Park.

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Погибла молодая спортсменка

После гибели горнолыжницы соревнования Red Bull Alpine Park решили отменить, пишет 24 канал со ссылкой на SkiRacing.

Симон считали одной из самых талантливых горнолыжниц Франции.

В прошлом году она стала выиграла чемпионат в слаломе. В сезоне-2023/2024 она дебютировала на Кубке Европы и выступила на юниорском чемпионате мира в итальянском Тарвизио.