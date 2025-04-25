У четвер, 24 квітня, у французькому місті Валь д’Ізері сталася трагедія. Під час тренування 18-річна гірськолижниця Марго Сімон невдало впала на тренуванні у процесі підготовки до змагань Red Bull Alpine Park.

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Загинула молода спортсменка

Після загибелі гірськолижниці змагання Red Bull Alpine Park вирішили скасувати, пише 24 канал з посиланням на SkiRacing.

Сімон вважали однією із найталановитіших гірськолижниць Франції.

Минулого року вона стала виграла чемпіонат в слаломі. У сезоні-2023/2024 вона дебютувала на Кубку Європи та виступила на юніорському чемпіонаті світу в італійському Тарвізіо.