Внаслідок серії вибухів виникло чимало пожеж. Було пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад і транспортні засоби.

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Жахлива ніч в Одесі

Серед іншого постраждала квартира чемпіонки України з синхронного плавання Владислави Кочерби. В цей час у ній перебувала сім'я спортсменки, повідомляє 24 Канал із посиланням на Федерацію синхронного плавання України.

Батьків Владислави вибуховою хвилею відкинуло до стіни, а двері помешкання були завалені уламками. На щастя, їх вдалося врятувати, але вони досі перебувають у шоковому стані.

Тільки завдяки сусідам, які кувалдою розчистили завал, вдалося їх урятувати. На щастя, батьки Владислави залишилися живі, хоча досі перебувають у стані глибокого шоку. Квартира спортсменки зазнала значних руйнувань,

– йдеться у повідомленні.

До слова. Наразі Владислава Кочерба перебуває в Канаді. Вона у складі збірної України готується до третього етапу Кубка світу.

Раніше повідомлялося, що під час російського обстрілу в Одесі перебував грузинський боєць UFC Роман Долідзе. Він розповів, що бачив багато вибухів прямо зі свого вікна.