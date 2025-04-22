13 квітня російські терористи здійснили чергову криваву атаку на цивільне населення України. Ворог запустив дві балістичні ракети по центру Сум, які влучили у скупчення людей.

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Беленюк з героєм

Внаслідок атаки загорівся автобус, а люди всередині виявились заблокованими. Втім героєм тієї ситуації став 13-річний хлопець Кирило Ілляшенко, який врятував кількох людей.

Хлопець сам отримав осколкові поранення, але все одно кинувся допомагати людям у автобусі. Колишній український борець та чинний народний депутат Жан Беленюк особисто зустрівся із Кирилом та його сім'єю, повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Беленюка.

Сьогодні мав честь особисто познайомитися з Кирилом Ілляшенком. Хлопцем, який у 13 років зробив неймовірно сміливий вчинок, рятуючи людей під час страшної атаки на Суми. Особливо радий був зустрітися з його батьками! Такий вчинок – не випадковість. Вихованість, внутрішня сила й мужність – результат великої праці батьків і загартування на килимі. Виховання і спорт – це ті основи, з яких виростають люди, здатні змінювати світ навколо,

– йдеться у повідомлення Беленюка.



Жан Беленюк зустрівся із сім'єю Кирила Ілляшенка / фото з телеграм-каналу Беленюка

Відзначимо, що хлопець є вихованцем дитячої-юнацької школи "Факел" та активно займається вільною боротьбою. Наразі Ілляшенко у 8 класі сумської школи №4.

Нагадаємо, що Кирило сам знаходився у тому автобусі, але встиг вистрибнути з нього та розблокувати двері. В результаті атаки росіян постраждало 125 осіб, ще 36 загинули.