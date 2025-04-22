13 апреля российские террористы совершили очередную кровавую атаку на гражданское население Украины. Враг запустил две баллистические ракеты по центру Сум, которые попали в скопление людей.

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Беленюк с героем

В результате атаки загорелся автобус, а люди внутри оказались заблокированными. Впрочем героем той ситуации стал 13-летний парень Кирилл Ильяшенко, который спас нескольких человек.

Парень сам получил осколочные ранения, но все равно бросился помогать людям в автобусе. Бывший украинский борец и действующий народный депутат Жан Беленюк лично встретился с Кириллом и его семьей, сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Беленюка.

Сегодня имел честь лично познакомиться с Кириллом Ильяшенко. Парнем, который в 13 лет сделал невероятно смелый поступок, спасая людей во время страшной атаки на Сумы. Особенно рад был встретиться с его родителями! Такой поступок – не случайность. Воспитанность, внутренняя сила и мужество – результат большого труда родителей и закалки на ковре. Воспитание и спорт – это те основы, из которых вырастают люди, способны менять мир вокруг,

– говорится в сообщении Беленюка.



Жан Беленюк встретился с семьей Кирилла Ильяшенко / фото из телеграмм-канала Беленюка

Отметим, что парень является воспитанником детско-юношеской школы "Факел" и активно занимается вольной борьбой. Сейчас Ильяшенко в 8 классе сумской школы №4.

Напомним, что Кирилл сам находился в том автобусе, но успел выпрыгнуть из него и разблокировать двери. В результате атаки россиян пострадало 125 человек, еще 36 погибли.