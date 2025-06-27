Неинтересно прыгать в Чебоксарах: главная соперница Магучих отказалась выступать в России

На Олимпийских играх в Токио-2020 российская прыгунья Мария Ласицкене выиграла "золото", опередив украинку Ярославу Магучих. Начало полномасштабной войны фактически поставило крест на карьере россиянки.

Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене потеряла мотивацию в дальнейших выступлениях. Об этом в интервью пропагандистам рассказала прыгунья в высоту с шестом Полина Кнороз, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Почему Ласицкене приостановила карьеру

После отстранения представителей стран-агрессоров от международных турниров Ласицкене отказалась от выступлений на внутренней арене. Низкие призовые и отсутствие достойных соперниц подтолкнули бывшую соперницу Магучих к приостановке карьеры.

Я абсолютно понимаю Машу, полностью с ней согласна. Не знаю, как бы я вообще чувствовала себя, будучи на ее месте, когда ты являешься олимпийской чемпионкой и многократной чемпионкой мира, с прыжком на 2,06 метра. То есть у тебя есть всемирная слава, у тебя есть имя, невероятные результаты, и ты заперт в России. А прыгать где? На стадионах в Жуковском и в Чебоксарах, где ты всех соперниц там уже знаешь по 10 лет и с призовыми в 100 тысяч рублей,

– рассказала пропагандистам Кнороз.

Добавим, что Мария Ласицкене является капитаном российской захватнической армии. Прыгунья на соревнованиях представляла ЦСКА.

В начале 2025 года World Athletics продлила санкции о российских и белорусских спортсменах. Им запрещено участвовать в международных соревнованиях.

Отношение Магучих к Ласицкене

Отметим, что до начала полномасштабного вторжения России Ярослава Магучих называла Марию Ласицкене своим кумиром. Во время Олимпийских игр-2020 объятия россиянки и украинки вызвали большой резонанс в обществе.

После 24 февраля 2022 года Магучих прекратила общаться с Ласицкене. Украинка пожалела за совместные фото с россиянкой, которая не осудила войну.

Ранее Ярослава Магучих поделилась фотографиями с прогулки по Парижу. Легкоатлетка продемонстрировала спокойствие на фоне последних выступлений в Бриллиантовой лиге.