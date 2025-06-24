После короткого отдыха в несколько дней олимпийская чемпионка вернулась к тренировкам, очевидно спортсменку не устраивает "серебро". Магучих в своем ТикТок-аккаунте поделилась видео по подготовке к следующим соревнованиям, сообщает 24 канал.

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Магучих на тренировке

Ярослава Магучих поделилась видео со стадиона, где продолжается ее подготовка. Можно увидеть, что легкоатлетка старательно и тяжело работает, чтобы получить золотые медали на следующих соревнованиях.

Спортсменка на видео с тренировки прыгает через барьеры. Тем самым олимпийская чемпионка продемонстрировала поклонникам свою выносливость и физическую мощь.

Магучих опубликовала видео с тренировки:

Напомним, что Ярослава Магучих получила право выступать в финале Бриллиантовой лиги по итогам результатов соревнований в Париже. Турнир состоится 27-28 августа в швейцарском Цюрихе.

Ранее Ярослава Магучих поделилась фото с прогулки по Парижу после этапа Бриллиантовой лиги. Мировая рекордсменка очаровала своей красотой на фоне атмосферных улиц столицы Франции.