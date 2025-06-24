Після короткого відпочинку у декілька днів олімпійська чемпіонка повернулась до тренувань, вочевидь спортсменку не влаштовує "срібло". Магучіх у своєму ТікТок-акаунті поділилась відео з підготовки до наступних змагань, повідомляє 24 канал.

Читайте також Магучіх вдруге поспіль залишилася без "золота" на етапі Діамантової ліги

Магучіх на тренуванні

Ярослава Магучіх поділилась відео зі стадіону, де триває її підготовка. Можна побачити, що легкоатлетка старанно та важко працює, щоб здобути золоті медалі на наступних змаганнях.

Спортсменка на відео з тренування стрибає через бар'єри. Тим самим олімпійська чемпіонка продемонструвала шанувальникам свою витривалість та фізичну міць.

Магучіх опублікувала відео з тренування:

Нагадаємо, що Ярослава Магучіх отримала право виступати у фіналі Діамантової ліги за підсумками результатів змагань у Парижі. Турнір відбудеться 27-28 серпня у швейцарському Цюриху.

Раніше Ярослава Магучіх поділилась фото з прогулянки Парижем після етапу Діамантової ліги. Світова рекордсменка зачарувала своєю красою на фоні атмосферних вулиць столиці Франції.