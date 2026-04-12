Руководство приняло решение уволить тренерский штаб Штеффена Баумгарта за пять туров до конца чемпионата. Исполняющей обязанности коуча станет Мария-Луиза Эта, объявил клуб на своем сайте.
Почему Унион уволил предыдущий тренерский штаб?
Спортивный директор берлинцев Хорст Хельдт заявил, что вторая половина сезона стала для команды большим разочарованием, поэтому было решено изменить нынешнее положение вещей и дать игрокам свежий толчок.
В последних 14 матчах, по данным Flashscore, Унион одержал лишь 2 победы. 11-я позиция в турнирной таблице означает, что команде вряд ли что-то угрожает, хотя до зоны вылета 7 очков. Однако амбиции владельцев были на участие в еврокубках.
Что известно о Марии-Луизе Эту?
- Специалистка работала с молодежкой U-19 и летом по плану должна была возглавить профессиональную женскую команду Униона.
- Однако руководство попросило взять на себя роль временной исполняющей обязанности наставника мужского Униона.
- Эти 34 года, она выступала как футболистка в Гамбурге и Вердере. Тренерскую карьеру начала в молодежных девичьих сборных Германии.
- В 2023 году Унион назначил ее наставницей U-19, а одновременно ввел в тренерский штаб главной команды как ассистентку.
- Никогда раньше в клубах топ-5 чемпионатов Европы (Англии, Германии, Испании, Италии и Франции) главным тренером не работала женщина.