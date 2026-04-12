Главным тренером клуба из топ-5 лиг Европы впервые в истории стала женщина
- Берлинский Унион стал первым клубом топ-5 европейских лиг, который будет тренировать женщина, назначив Марию-Луизу Эту исполняющей обязанности главного тренера после увольнения Штеффена Баумгарта.
- Унион уволил предыдущий тренерский штаб из-за разочарования во второй половине сезона, одержав лишь 2 победы в последних 14 матчах, что не соответствует амбициям клуба по участию в еврокубках.
Берлинский Унион не впечатляет игрой, но гарантированно вошел в историю европейского футбола. Команда из столицы Германия стала первым клубом топ-5 лиг Старого Света, который будет тренировать женщина.
Руководство приняло решение уволить тренерский штаб Штеффена Баумгарта за пять туров до конца чемпионата. Исполняющей обязанности коуча станет Мария-Луиза Эта, объявил клуб на своем сайте.
Смотрите также Неудержимая Бавария установила рекорд результативности Бундеслиги
Почему Унион уволил предыдущий тренерский штаб?
Спортивный директор берлинцев Хорст Хельдт заявил, что вторая половина сезона стала для команды большим разочарованием, поэтому было решено изменить нынешнее положение вещей и дать игрокам свежий толчок.
В последних 14 матчах, по данным Flashscore, Унион одержал лишь 2 победы. 11-я позиция в турнирной таблице означает, что команде вряд ли что-то угрожает, хотя до зоны вылета 7 очков. Однако амбиции владельцев были на участие в еврокубках.
Что известно о Марии-Луизе Эту?
- Специалистка работала с молодежкой U-19 и летом по плану должна была возглавить профессиональную женскую команду Униона.
- Однако руководство попросило взять на себя роль временной исполняющей обязанности наставника мужского Униона.
- Эти 34 года, она выступала как футболистка в Гамбурге и Вердере. Тренерскую карьеру начала в молодежных девичьих сборных Германии.
- В 2023 году Унион назначил ее наставницей U-19, а одновременно ввел в тренерский штаб главной команды как ассистентку.
- Никогда раньше в клубах топ-5 чемпионатов Европы (Англии, Германии, Испании, Италии и Франции) главным тренером не работала женщина.